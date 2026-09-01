Festival les Passerelles – Le Trimard Rue Cazal Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Festival les Passerelles – Le Trimard

Rue Cazal Esplanade du Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 18:30:00

fin : 2026-09-26 19:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Trimard – De Jack London.

Lecture dessinée en direct avec l’illustrateur Simon Roussin et le comédien Bruno Podalydès.

En 1894, à seulement 18 ans, Jack London s’élance le long des voies ferrées des États-Unis et du Canada. Il y découvre une Amérique des laissés-pour-compte, faite de violence et de liberté absolue.

Réédité par Gallimard et illustré par Simon Roussin, ce texte invite à (re)découvrir ce voyage initiatique : le code éthique des vagabonds, le refus d’une vie routinière et la construction d’une identité propre, forgée de train en train.

Pour tout public, à partir de 12 ans.

Se munir de vêtements chauds et si possible d’un siège pliant.

Solution de repli en cas d’intempéries.

Vente de livres assurée par la librairie Confluences.

Prix libre.

En partenariat avec la ville de Sarreguemines, la Médiathèque et la CASC.

Réservation par mail ou par téléphone auprès de l’association CARANUSCA.Tout public

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Rue Cazal Esplanade du Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 45 50 59 46 contact@caranusca.eu

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English :

The Trimard – By Jack London.

A live illustrated reading with illustrator Simon Roussin and actor Bruno Podalydès.

In 1894, at just 18 years old, Jack London set out along the railroad tracks of the United States and Canada. There, he discovered an America of the outcasts, marked by violence and absolute freedom.

Reissued by Gallimard and illustrated by Simon Roussin, this book invites readers to (re)discover this journey of self-discovery: the vagabonds’ code of ethics, the rejection of a routine life, and the construction of one’s own identity, forged from train to train.

For all ages, 12 and up.

Please bring warm clothing and, if possible, a folding chair.

Alternative venue available in case of inclement weather.

Books will be sold by the Confluences bookstore.

Pay what you can.

In partnership with the City of Sarreguemines, the Médiathèque, and the CASC.

Reservations by email or phone through the CARANUSCA association.

L’événement Festival les Passerelles – Le Trimard Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES