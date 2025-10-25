Festival « Les Passeurs de Blues » #4 Saint-Vaast-la-Hougue

DEUX JOURS DE RENCONTRES MUSICALES ET DE CONFERENCES.

Les Passeurs de Blues proposent un festival musical avec une formule novatrice mêlant culture et pédagogie.

Le concept ? Des musiciens locaux et aguerris invitent le public à découvrir l’univers du blues dans une formule innovante et apprenante.

L’objectif ? Associer le blues avec notre identité locale, la richesse de notre patrimoine et nos produits du terroir.

Après avoir exploré l’histoire du blues, les femmes dans le blues et le blues anglais, l’édition 2025 part sur la « Route du Blues » de la Louisiane à Chicago. Embarquez pour un road trip sur la « fameuse highway 61 » pour revisiter l’histoire des précurseurs du blues.

Before

Sonny Gullage et Me & the boys, concert le vendredi 17 octobre 2025 à 20h30 à la Halle 901 à Saint-Pierre-Eglise.

Ouverture des portes à 20h, tarif 25 euros.(billetterie en ligne sur le site du festival).

Au programme du festival (inscriptions sur le site internet les passeurs de blues)

LES PASSEURS DE BLUES DANS LA VILLE concerts gratuits le samedi 25 octobre de 11h à 18h dans 12 lieux et établissements de Saint-Vaast-la-Hougue.

LES ATELIERS APPRENANTS Samedi 25 de 9h30 à 12h30 En spectateur ou en pratiquant

– Du blues et encore du blues: GUITARE base du blues, les essentiels du blues, comment taper le boeuf.

– Entre blues et jazz GUITARE atelier d’investigation.

– Cocktail pop folk rock GUITARE atelier découverte.

– Harmo pour les jeunes HARMONICA.

– Le groove du blues BASSE BATTERIE.

– Gospel VOIX.

– Chant, technique vocale VOIX.

LES ATELIERS APPRENANTS Dimanche 26 octobre, de 10h à 12h

Accoustic blues GUITARE.

Blues harmonica HARMONICA.

Chant technique vocale VOIX.

The blues collectiv’ + Stephen Giry concert-conférence « sur la route du blues ». Samedi 25 octobre 20h30, salle Max-Pol FOUCHET à Saint-Vaast-la-Hougue. 22€ (billetterie en ligne sur le site du festival).

BRUNCH MUSICAL organisé par Dring Dring Cotentin. Bar à huîtres, animations et concert de B & C Acoustik. Dimanche 26 octobre 11h 14h. Le cul du Loup, rue de Morsalines à Saint-Vaast-la-Hougue.

En même temps sur la scène ouverte du village du festival, concert du groupe « the Rusty Buskers ».

Chris Bergson & Ellis Hooks concert. Dimanche 26 octobre 14h30, salle Max-Pol FOUCHET à Saint-Vaast-la-Hougue. 25€ (billetterie en ligne sur le site du festival). .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie passeursdeblues@gmail.com

