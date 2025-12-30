FESTIVAL LES PETITES FOLIES – 1 JOUR THEATRE DE VERDURE (PLEIN AIR) Lampaul Plouarzel

FESTIVAL LES PETITES FOLIES – 1 JOUR Début : 2026-05-23 à 16:30. Tarif : – euros.

NEONOVO PRÉSENTE : FESTIVAL LES PETITES FOLIES – 1 JOURFESTIVAL DE MUSIQUE EN PAYS D’IROISEDu 22 au 24 mai 2026 à Lampaul-Plouarzel (29) Les Petites Folies, c’est une aventure musicale unique en son genre dans un pays non moins exceptionnel : le Pays d’Iroise. De l’immense profondeur d’âme de ce pays d’un bout de la terre, nous en avons extrait l’essence même de la convivialité pour accueillir chaque année quelques dizaines de milliers de personnes chaque week end de Pentecôte à Lampaul-Plouarzel. Les Petites Folies en Pays d’Iroise se sont inscrites dans le paysage des événements culturels printaniers en Finistère. Au delà d’un simple événement, il s’agit d’un festival à taille humaine, un moment de rencontre, d’échange et de partage entre les artistes, le public, les bénévoles et les différents partenaires présents, réunis autour de valeurs communes. Notre volonté est de participer à un projet collectif et souffler la promesse d’une vivacité créative et solidaire où la musique et la culture jouent leurs rôles de « liants » sociaux et intergénérationnels. On vous donne rendez-vous les 22, 23 & 24 mai 2026 à Lampaul-Plouarzel ! PROGRAMMATIONVendredi 22 maiMatmatah & The Fuzzy Brass FourThe SilencersDanakilSamedi 23 maiUltra VomitHilight TribeBekarDimanche 24 maiMagic SystemGuiz (de Tryo)Les Ramoneurs de MenhirsHelldebertInformations pratiques : Accès handicapé : merci de nous contacter par mail : accueil@lespetitesfolies.bzhParking : ouverture tous les jours à partir de 13h Camping : Le camping du festival est payant et réservé uniquement aux détenteurs d’un billet avec mention camping et ayant choisi cette option.Accès : Les Petites Folies se déroulent au coeur du théâtre de verdure de Porspaul à Lampaul-Plouarzel à 30 mn en voiture depuis Brest en suivant la D5. Vous pouvez utiliser les transports en commun.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE VERDURE (PLEIN AIR) Porspaul 29810 Lampaul Plouarzel 29