Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron Frasne
Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron Frasne mardi 25 novembre 2025.
Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron
Médiathèque Frasne-Drugeon Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25
Organisé par la Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon.
Sébastien Gendron écrit des romans noirs, des histoires pour la jeunesse et aussi, parfois, des scénarios. Ses livres ne racontent pas sa vie sans quoi il serait en prison ou hospitalisé. Il passe néanmoins le monde en revue avec des lunettes qui en grossissent l’absurdité. .
Médiathèque Frasne-Drugeon Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
English : Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron
German : Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Les Petites Fugues Rencontre avec l’auteur Sébastien Gendron Frasne a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS