Festival Les Petites Fugues Rencontre avec Marie Vingtras Rue du Fort Saint-Antoine

Festival Les Petites Fugues Rencontre avec Marie Vingtras

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Organisé par les médiathèques de Oye-et-Pallet, de Montperreux et de Métabief.

Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir l’auteure Marie Vingtras !

Son premier roman Blizzard a reçu le prix des libraires 2022, son second roman Les âmes féroces le prix du roman Fnac 2024… A lire absolument !

Une belle soirée en perspective, dans un cadre exceptionnel le Fort de Saint Antoine ! .

Rue du Fort Fort Saint Antoine Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com

