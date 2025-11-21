Festival Les Petites Fugues Rencontre avec Marie Vingtras Rue du Fort Saint-Antoine
Fort Saint Antoine Saint-Antoine Doubs
Organisé par les médiathèques de Oye-et-Pallet, de Montperreux et de Métabief.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir l’auteure Marie Vingtras !
Son premier roman Blizzard a reçu le prix des libraires 2022, son second roman Les âmes féroces le prix du roman Fnac 2024… A lire absolument !
Une belle soirée en perspective, dans un cadre exceptionnel le Fort de Saint Antoine ! .
Rue du Fort Fort Saint Antoine Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 89 46 86 bibliothequeoyeetpallet@gmail.com
