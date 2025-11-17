Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival les Petites Fugues Rencontre avec Olivier Bleys Pontarlier lundi 17 novembre 2025.

Lycée Xavier Marmier, amphithéâtre Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 19:30:00

2025-11-17

Organisé par la 1ère HLP du LXM & la librairie Le temps d’un livre.
Une rencontre avec Olivier Bleys, romancier et explorateur. Les élèves de première Humanités-Philosophie-Littérature du lycée Xavier Marmier co-animeront la rencontre avec les libraires de Le temps d’un livre.
Entrée libre.   .

Lycée Xavier Marmier, amphithéâtre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 84 80 

