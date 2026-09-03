Festival les Petits Asticots 2026 Chamonix-Mont-Blanc
samedi 17 octobre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Festival les Petits Asticots 2026
Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
concert 8 e
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-17
Les Petits Asticots vous invitent à découvrir de magnifiques histoires pour penser et rêver le monde. Un temps pour développer son imaginaire et s’adonner à l’émerveillement. Un temps pour nourrir sa curiosité et rencontrer des artistes.
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Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
Les Petits Asticots invite you to discover wonderful stories that inspire you to think about and dream of the world. A time to let your imagination run wild and lose yourself in wonder. A time to feed your curiosity and meet artists.
L’événement Festival les Petits Asticots 2026 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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