Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Festival les Petits Asticots 2026

Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

concert 8 e

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-17

Les Petits Asticots vous invitent à découvrir de magnifiques histoires pour penser et rêver le monde. Un temps pour développer son imaginaire et s’adonner à l’émerveillement. Un temps pour nourrir sa curiosité et rencontrer des artistes.

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Vallée de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

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English :

Les Petits Asticots invite you to discover wonderful stories that inspire you to think about and dream of the world. A time to let your imagination run wild and lose yourself in wonder. A time to feed your curiosity and meet artists.

L’événement Festival les Petits Asticots 2026 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc