Festival les Petits Asticots-Contes Shipibos Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine mardi 21 octobre 2025.

Festival les Petits Asticots-Contes Shipibos

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5€ par personne

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-21 14:45:00

Date(s) :

2025-10-21

Plongez au coeur de l’Amazonie péruvienne avec la Compagnie Caminos, qui vous invite à un voyage sensoriel entre légende et nature. A travers le dessin de sable en direct et la musique jouée sur scène, une expérience immersive où des mythes Shipibokonibo

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

Dive into the heart of the Peruvian Amazon with Compagnie Caminos, inviting you on a sensory journey between legend and nature. Through live sand drawing and music played on stage, an immersive experience where Shipibokonibo myths

German :

Tauchen Sie mit der Compagnie Caminos in das Herz des peruanischen Amazonas ein, wo sie Sie zu einer sinnlichen Reise zwischen Legende und Natur einlädt. Durch Live-Sandzeichnung und auf der Bühne gespielte Musik wird ein immersives Erlebnis geschaffen, bei dem Mythen der Shipibokonibo

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’Amazzonia peruviana con la Compagnie Caminos, che vi invita a un viaggio sensoriale tra leggenda e natura. Attraverso il disegno di sabbia dal vivo e la musica suonata sul palco, un’esperienza immersiva in cui i miti Shipibokonibo

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la Amazonia peruana con Compagnie Caminos, que le invita a un viaje sensorial entre la leyenda y la naturaleza. A través de dibujos de arena en vivo y música interpretada en el escenario, una experiencia inmersiva donde los mitos shipibokonibo

