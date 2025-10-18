Festival les Petits Asticots Les Affreux Chamonix-Mont-Blanc

Festival les Petits Asticots Les Affreux Chamonix-Mont-Blanc samedi 18 octobre 2025.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

5€ par personne

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-18 18:15:00

2025-10-18

C’est un spectacle burlesque sans paroles raconté en musique, entre l’univers des cartoons et celui des clowns déjantés. On s’y amuse de nos plus vilains défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence, de la méchanceté, et on y rêve de

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr

English :

It’s a wordless burlesque show told to music, somewhere between the world of cartoons and that of crazy clowns. It pokes fun at our ugliest faults, joyfully mocks the absurdity of violence and wickedness, and dreams of the future

German :

Es ist eine Burlesque-Show ohne Worte, die mit Musik erzählt wird und zwischen der Welt der Cartoons und der Welt der verrückten Clowns angesiedelt ist. Wir amüsieren uns über unsere hässlichsten Fehler, machen uns fröhlich über die Absurdität der Gewalt und der Bosheit lustig und träumen von

Italiano :

È uno spettacolo burlesco senza parole raccontato in musica, a metà tra il mondo dei cartoni animati e quello dei clown pazzi. Prende in giro i nostri difetti più brutti, si fa beffe con gioia dell’assurdità della violenza e della cattiveria, e sogna una vita migliore

Espanol :

Se trata de un espectáculo burlesco sin palabras narrado con música, a medio camino entre el mundo de los dibujos animados y el de los payasos locos. Se burla de nuestros defectos más feos, se mofa alegremente de lo absurdo de la violencia y la mezquindad, y sueña con una vida mejor

