Informations pratiques

Champrepus

Festival Les Pluies de Juillet #9

290 ROUTE DES DILIGENCES Champrepus Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-19 03:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Vivez l’expérience complète des Pluies de Juillet ! Trois jours riches en musique, débats engagés, ateliers créatifs et moments festifs. Dès le vendredi soir avec la soirée d’ouverture, jusqu’au dimanche, profitez d’un événement où écologie, culture et convivialité se rencontrent dans une ambiance unique.

3 jours

Vendredi 17 juillet 16h30 3h,

Samedi 18 juillet 10h 3h,

Dimanche 19 juillet 10h 18h.

Chien autorisé en laisse uniquement la journée, pas le soir. .

290 ROUTE DES DILIGENCES Champrepus 50800 Manche Normandie +33 6 33 42 26 61 projets@lespluiesdejuillet.org

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English : Festival Les Pluies de Juillet #9

L’événement Festival Les Pluies de Juillet #9 Champrepus a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Villedieu-les-Poêles