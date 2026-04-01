FESTIVAL LES POQUELINADES Théâtre Mayenne
FESTIVAL LES POQUELINADES Théâtre Mayenne vendredi 17 avril 2026.
FESTIVAL LES POQUELINADES
Théâtre Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
Festival de théâtre amateur en Haute-Mayenne dans le magnifique théâtre à l’italienne de Mayenne.
Le festival de théâtre amateur en Haute-Mayenne fait son retour. Après l’inscription de 15 troupes dans toute la France, seulement 4 ont été sélectionnées pour jouer dans le Théâtre de Mayenne.
A la fin du week-end, une cérémonie de récompenses se déroulera pour remettre 2 prix
– Le Prix du Public
– Le Coup de Cœur des Poquelinades
Tout public
Tarifs 7 € le spectacle ou 22 € l’abonnement .
Théâtre Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 64 55 festival.poquelinades@gmail.com
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English :
Amateur theater festival in Haute-Mayenne, in Mayenne’s magnificent Italian-style theater.
L’événement FESTIVAL LES POQUELINADES Mayenne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Mayenne Co