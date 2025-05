Festival Les Prairiales Projection en plein air à Paulin – Paulin, 31 mai 2025 19:00, Paulin.

Dordogne

Festival Les Prairiales Projection en plein air à Paulin Paulin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

L’association Paulin, 2, 3, soleil présente la première édition du Festival des Prairiales, consacré aux films en costumes tournés dans le Périgord. Ce festival inédit rend hommage au patrimoine naturel, culturel et cinématographique du Périgord Noir, en valorisant ses décors emblématiques et les savoir-faire des artisans du cinéma. Le film À tout jamais, une histoire de Cendrillon, tourné en 1998 à Sarlat, Hautefort, Fénelon et Castel Merle, entre autres, ouvrira le festival lors d’une séance gratuite en plein air, le samedi 31 mai 2025 à la tombée de la nuit à la salle des fêtes de Paulin (24590). Le festival met aussi à l’honneur les métiers du costume. Cathy Ingrassia, fondatrice de La Malle aux costumes, présentera son travail et exposera une sélection de pièces issues de sa collection. Un banquet rustique, une buvette locale et des animations pour enfants complèteront cette fête co .

Paulin 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesprairialesfestival@gmail.com

