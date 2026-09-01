Festival Les Préférences, rencontre avec Olivia Elkaïm, autrice – Biblio’fil Bibliothèque l’école Buissonnière Loireauxence
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque l'école Buissonnière · Loireauxence
Informations pratiques
Loireauxence
Festival Les Préférences, rencontre avec Olivia Elkaïm, autrice – Biblio’fil
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les bibliothèques du Pays d’Ancenis sont partenaires des Préférences : sélections d’ouvrages des auteurs invités et rencontres d’auteurs. La 5 ème édition du festival se déroulera du 15 au 21 septembre 2026.
« Jouer avec la littérature » – Avec Olivia Elkaïm, autrice.
Une rencontre familiale autour de son dernier roman « La disparition des choses », éd. Stock 2026 : l’enfance de Georges Perec, une découverte ludique de l’ouvrage. Dans le cadre du Festival Les Préférences, en partenariat avec la Maison Julien Gracq.
Gratuit, inscription conseillée. .
Bibliothèque l’école Buissonnière 20 rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com
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English :
The libraries of the Pays d’Ancenis are partners of Les Préférences: book selections by guest authors and author meet-and-greets. The 5th edition of the festival will take place from September 15 to 21, 2026.
L’événement Festival Les Préférences, rencontre avec Olivia Elkaïm, autrice – Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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