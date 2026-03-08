Festival Les Printemps de Haute-Corrèze CINÉ-LECTURE Égletons
Cinéma l’Esplanade Égletons Corrèze
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
2026-04-14
Ciné lecture par la bibliothèque Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir de la lecture. Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent. Huit albums de la littérature
enfantine contemporaine voient leurs illustrations prendre vie au fur et à mesure de la lecture… .
Cinéma l’Esplanade Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92
