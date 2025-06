Festival Les P’tites Scènes du Bazois – Divers lieux Châtillon-en-Bazois 27 juin 2025 20:30

Nièvre

Festival Les P’tites Scènes du Bazois Divers lieux Centre du village Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27 23:45:00

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

Musique, danse, théâtre, cirque, sports…

Les P’tites Scènes du Bazois sont de retour à Châtillon-en-Bazois vendredi 27 et samedi 28 juin 2025.

Les enfants font leur spectacle et vont au spectacle ce festival est un rendez-vous où l’imaginaire, la créativité et la passion se donnent rendez-vous pour rassembler petits et grands.

Buvette et petite restauration sur place. Concerts et spectacles gratuits.

Spectacles à la MJC en cas de mauvais temps. .

Divers lieux Centre du village

Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 14 76

English : Festival Les P’tites Scènes du Bazois

German : Festival Les P’tites Scènes du Bazois

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Les P’tites Scènes du Bazois Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2025-06-13 par OT RIVES DU MORVAN