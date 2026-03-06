Festival | Les P’tites tommettes Creil

Festival | Les P’tites tommettes

Festi­val de la petite enfance, du 1er au 15 avril 2026. Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition. Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr

Festi­val de la petite enfance, du 1er au 15 avril 2026.

Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition.

Tout au long de cette aventure pleine d’émerveillement, spectacle, cinéma, et ateliers artistiques se partagent en famille ou entre parents. Autant d’instants complices pour s’éveiller et s’amuser.

Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 o.bouchantiya@faiencerie-theatre.com

Festival de la petite enfance, April 1-15, 2026. Welcome to the enchanted world of Les p’tites tommettes festival, where dreams, magic and tender surprises meet for this 6th edition. Program and tickets on www.faiencerie-creil.fr

