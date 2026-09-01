Informations pratiques

Montbéliard

Festival Les Quatre Saisons Automne 2026

4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-16

La Scène des Bains-Douches de Montbéliard accueille les 16, 17 et 18 septembre 2026 trois soirées placées sous le signe de l’humour dans le cadre du Festival Les Quatre Saisons.

Le mercredi 16 septembre à 20h30, Alexandre Pesle, connu notamment pour son rôle de Sylvain dans la série Caméra Café, présentera « Le Pesletâcle », un spectacle dans lequel il aborde avec humour et liberté des sujets sociétaux et politiques.

Le jeudi 17 septembre à 20h30, Magali Gio prendra le relais avec « Bagage cabine », un spectacle introspectif et décalé consacré aux valises émotionnelles que chacun porte au quotidien, entre regard lucide sur la société et situations dans lesquelles le public pourra facilement se reconnaître. Accessible à partir de 12 ans.

Enfin, le vendredi 18 septembre à 20h30, Gérald Dahan présentera « Il était une voix Molière », une création mêlant théâtre classique et imitation, dans laquelle l’humoriste et imitateur retrace la vie de Molière en incarnant une cinquantaine de personnages à travers les voix de personnalités contemporaines.

Trois rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir des univers humoristiques variés et partager de belles soirées à Montbéliard. .

4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

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English : Festival Les Quatre Saisons Automne 2026

L’événement Festival Les Quatre Saisons Automne 2026 Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD