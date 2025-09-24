Festival Les Quatre Saisons Les Bains-Douches Montbéliard

Festival Les Quatre Saisons Les Bains-Douches Montbéliard mercredi 24 septembre 2025.

Festival Les Quatre Saisons

Les Bains-Douches 4 rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26

Manifestation où l’humour est le maître mot, le Festival des Quatre Saisons rythme l’année en mêlant rires et découvertes. Ce sont des artistes locaux, nationaux, voire de pays voisins francophones qui se produisent à Montbéliard quatre fois par an pour proposer des spectacles en tout genre au tarif de 12€ le spectacle stand-up, one man show, chanson, magie, humour noir ou raffiné… préparez vos zygomatiques ! Enfants, adolescents, adultes, seniors, toutes les générations ont rendez-vous à Montbéliard !

Le Festival des Quatre Saisons rendez-vous en septembre 2025 !

Le festival d’humour Les Quatre Saisons revient du mercredi 24 au vendredi 26 septembre 2025. A l’affiche Coralie Mori, Aude Alisque et Manon Lepomme.

Au programme

Mercredi 24 septembre à 20h30 Les Bains Douches La scène

> Coralie Mori

Savoir vivre

Rester digne et bienséante en toute circonstance, c’est une question de principe. Mais l’étiquette, ça gratte ! Vous connaissez ce sentiment de n’être jamais tout à fait à sa place ? Comme une boîte de cassoulet dans une soirée huppée ou un avocat d’affaires

dans une salade crevettes-pamplemousse. Toujours décalée, rarement prévisible. Coralie Mori oscille entre folie, naïveté, persiflage et mauvaise foi le cocktail qui fait craquer les coutures de la bonne éducation. Un one woman show croustillant, pimenté et sans vulgarité*.

*peut néanmoins contenir des traces.

Jeudi 25 septembre à 20h30 Les Bains Douches La scène

> Aude Alisque

Gravité

Aude Alisque, comédienne et humoriste française, se distingue par son style original et décalé mêlant humour et réflexion sur les défis du quotidien. Elle use d’autodérision et de créativité pour captiver son public. Son spectacle aborde avec humour l’acceptation de soi et les

hauts et bas de la vie. Auteure de livres tels que 30 idées pour vous éclater pendant que votre mec regarde le foot en mangeant des pizzas… et La vie sexuelle des geeks , elle a reçu le Prix spécial du jury aux Andain’ries en 2022.

Vendredi 26 septembre à 20h30 Le Théâtre

> Manon Lepomme

Je vais beaucoup mieux, merci !

Dans son nouveau spectacle, Manon Lepomme excelle dans l’art de l’autodérision, mêlant humour déjanté et authenticité touchante. Toujours aussi névrosée, elle se pose des questions tantôt existentielles… tantôt futiles comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Elle qui aurait tant aimé être la fille de Lady Di et de Salvatore Adamo ! Manon Lepomme embarque son public dans un fou rire continu avec un regard d’une impitoyable lucidité sur l’existence et le temps qui passe. Une performance au rythme époustouflant, sublimée par une remarquable

aptitude à l’improvisation.

Tarif

• 12 € par soirée

Billetterie et renseignements

• Au Bureau d’Info Jeunes Montbéliard (BIJ) 6, avenue des Alliés Montbéliard

(Mardi, jeudi 12h à 17h45 / Mercredi, vendredi 10h à 12h 14h à 17h45 / Samedi 13h30 à 17h)

• Sur www.montbeliard.fr/quatresaisons

• Sur www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com

• Par téléphone au 03 81 99 24 15. .

Les Bains-Douches 4 rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

English : Festival Les Quatre Saisons

German : Festival Les Quatre Saisons

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Les Quatre Saisons Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD