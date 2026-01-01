Festival Les Quatre Saisons Les Bains-Douches Montbéliard

Festival Les Quatre Saisons

Les Bains-Douches 4 rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Manifestation où l’humour est le maître mot, le Festival des Quatre Saisons rythme l’année en mêlant rires et découvertes. Ce sont des artistes locaux, nationaux, voire de pays voisins francophones qui se produisent à Montbéliard quatre fois par an pour proposer des spectacles en tout genre au tarif de 12€ le spectacle stand-up, one man show, chanson, magie, humour noir ou raffiné… préparez vos zygomatiques ! Enfants, adolescents, adultes, seniors, toutes les générations ont rendez-vous à Montbéliard !

Au programme

Mercredi 29 janvier à 20h30 Les Bains Douches La scène

> Tibo Buat

Eldorado

Trouver l’Eldorado sans parler espagnol, ni anglais et sans argent… Est-ce possible ? Tibo a quitté ses Ardennes natales pour se lancer dans cette quête ! 62 000 km, 4 continents, 3 maladies tropicales, un combat avec un ours et 10 ans plus tard, il est de retour pour partager son aventure, ses rencontres… et sa malchance. Grâce à des histoires bien ficelées et des personnages hauts en couleur, Tibo vous emmène dans cette aventure familiale autour du monde… sans bouger de votre siège ! Une heure de voyage et de rires, comme au cinéma, mais en vrai.

Jeudi 30 janvier à 20h30 Les Bains Douches La scène

> Bénédicte Bousquet

Hors Classe

La maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école avec son nouveau spectacle ! Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé, d’enseignante et de maman. Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien ! Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show… hors classe !

En première partie,

Place à Ayoub, jeune artiste montbéliardais découvert lors du festival Urban Session 2025. À seulement 12 ans, il a déjà une multitude d’histoires à raconter sur sa vie à la maison et à l’école.

Vendredi 31 janvier à 20h30 Le Théâtre

> Karim Duval

Entropie

Entropie est le spectacle de la maturité, où l’artiste compte bien affirmer ce style découvert par des centaines de milliers de spectateurs et d’internautes, privilégiant le fond, toujours le fond. À travers une observation fine de notre société, ses incertitudes, ses fractures… ainsi que les grandes thématiques de notre époque travail, écologie, éducation, engagement, innovation aveugle… Le tout mis en valeur pas ses atouts fétiches de l’autodérision, de l’improvisation, une écriture recherchée, un jeu de comédien précis, une pointe de poésie et beaucoup (beaucoup) d’humour ! aptitude à l’improvisation.

Billetterie et renseignements

– Au Bureau d’Info Jeunes Montbéliard (BIJ) 6, avenue des Alliés Montbéliard

(Mardi, jeudi 12h à 17h45 Mercredi, vendredi 10h à 12h 14h à 17h45 Samedi 13h30 à 17h)

– Sur www.montbeliard.fr/quatresaisons

– Sur www.ticketmaster.fr et www.francebillet.com .

Les Bains-Douches 4 rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 24 15

