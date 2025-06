Festival Les Queulots Folies Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 4 juillet 2025 07:00

Saône-et-Loire

Festival Les Queulots Folies Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

Le Festival jeune public Les Queulots Folies revient pour sa 14e édition du 4 au 6 juillet à Saint-Vallier !

Une multitude de stands, spectacles, animations et ateliers, jeux sont au programme cette année pour ce rendez-vous incontournable de l’été pour le plus grand plaisir des petits mais aussi des grands. Entrée libre et gratuite. Réservations fortement conseillées. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

