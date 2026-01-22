Festival Les Racont’arts Crépy-en-Valois
Festival Les Racont’arts Crépy-en-Valois lundi 16 mars 2026.
Festival Les Racont’arts
Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : 

Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-28
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-16
Ne manquez pas le retour du Festival les Racont’Arts du 16 au 28 mars 2026.
Un festival riche en animations pour tous les âges !
Des spectacles pour les scolaires, l’exposition Petits pas petit , l’incontournable Soup’Ô contes, l’immanquable Carnavalois et bien d’autres rendez-vous rythmeront cette édition placée sous le signe de l’imaginaire, du partage et de la culture.
Au programme
Mercredis 18 et 25 mars
Maison de retraite Les Primevères et Foyer La Sagesse
Contes enchantés.
Pour les enfants des accueils de loisirs de la mjc centre social.
Du 16 au 27 mars
Espace Rameau
Exposition Petit-pas-petit Raconte-tapis.
Pour les 3 à 5 ans.
Jeudi 19 mars
Espace Rameau
Spectacle Sorcellerie, les collines de Shamutanti
De 10h à 14h.
A partir du CE1. Pour les écoles.
Vendredi 20 mars
Centre culturel mjc
Soup’Ô contes Sorcellerie, la cité des pièges par Guillaume Alix
Réservation à partir du 20 février à la mjc centre social.
Tout public à partir de 6 ans. Entrée gratuite.
Samedi 28 mars
Le Carnavalois Défilé des contes
Accès libre.
Informations pratiques
Réservation au 03 44 87 13 13.
Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13
English :
Don’t miss the return of the Festival les Racont?Arts from March 16 to 28, 2026.
A festival packed with entertainment for all ages!
Shows for schoolchildren, the Petits pas petit exhibition, the unmissable Soup?Ô contes, the unmissable Carnavalois and many other events will punctuate this year?s festival, which is all about imagination, sharing and culture.
On the program
? Wednesdays, March 18 and 25
? Les Primevères retirement home and Foyer La Sagesse
? Enchanted tales.
For children from the mjc center social’s leisure centers.
? March 16 to 27
? Espace Rameau
Exhibition Petit-pas-petit Raconte-tapis.
For ages 3 to 5.
? Thursday, March 19
? Espace Rameau
? Sorcellerie, les collines de Shamutanti show
? 10 a.m. to 2 p.m.
From CE1. For schools.
? Friday March 20th
?mjc cultural center
? Soup?Ô contes Sorcellerie, la cité des pièges by Guillaume Alix ?
Reservations from February 20 at the mjc center social.
For all ages 6 and up. Free admission.
? Saturday 28th March
? Carnavalois Parade of tales
Free admission.
Practical information
Reservations on 03 44 87 13 13.
L’événement Festival Les Racont’arts Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois