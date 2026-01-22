Festival Les Racont’arts Crépy-en-Valois

Festival Les Racont’arts

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-16

Ne manquez pas le retour du Festival les Racont’Arts du 16 au 28 mars 2026.

Un festival riche en animations pour tous les âges !

Des spectacles pour les scolaires, l’exposition Petits pas petit , l’incontournable Soup’Ô contes, l’immanquable Carnavalois et bien d’autres rendez-vous rythmeront cette édition placée sous le signe de l’imaginaire, du partage et de la culture.

Au programme

Mercredis 18 et 25 mars

Maison de retraite Les Primevères et Foyer La Sagesse

Contes enchantés.

Pour les enfants des accueils de loisirs de la mjc centre social.

Du 16 au 27 mars

Espace Rameau

Exposition Petit-pas-petit Raconte-tapis.

Pour les 3 à 5 ans.

Jeudi 19 mars

Espace Rameau

Spectacle Sorcellerie, les collines de Shamutanti

De 10h à 14h.

A partir du CE1. Pour les écoles.

Vendredi 20 mars

Centre culturel mjc

Soup’Ô contes Sorcellerie, la cité des pièges par Guillaume Alix

Réservation à partir du 20 février à la mjc centre social.

Tout public à partir de 6 ans. Entrée gratuite.

Samedi 28 mars

Le Carnavalois Défilé des contes

Accès libre.

Informations pratiques

Réservation au 03 44 87 13 13.

Place Jean Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13

English :

Don’t miss the return of the Festival les Racont?Arts from March 16 to 28, 2026.

A festival packed with entertainment for all ages!

Shows for schoolchildren, the Petits pas petit exhibition, the unmissable Soup?Ô contes, the unmissable Carnavalois and many other events will punctuate this year?s festival, which is all about imagination, sharing and culture.

On the program

? Wednesdays, March 18 and 25

? Les Primevères retirement home and Foyer La Sagesse

? Enchanted tales.

For children from the mjc center social’s leisure centers.

? March 16 to 27

? Espace Rameau

Exhibition Petit-pas-petit Raconte-tapis.

For ages 3 to 5.

? Thursday, March 19

? Espace Rameau

? Sorcellerie, les collines de Shamutanti show

? 10 a.m. to 2 p.m.

From CE1. For schools.

? Friday March 20th

?mjc cultural center

? Soup?Ô contes Sorcellerie, la cité des pièges by Guillaume Alix ?

Reservations from February 20 at the mjc center social.

For all ages 6 and up. Free admission.

? Saturday 28th March

? Carnavalois Parade of tales

Free admission.

Practical information

Reservations on 03 44 87 13 13.

L’événement Festival Les Racont’arts Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois