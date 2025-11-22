Festival les Renc’arts de la Danse Spectacle Parfaite et Soirée DJ

aristide briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Entre poids et délivrance, une femme ouvre le sac de ses injonctions pour danser enfin libre.

19h Solo de danse pour une femme et son sac de la Compagnie Ecdycis.

Manon Chaurand, danseuse et chorégraphe.

Une femme traîne derrière elle un sac lourd et encombrant. Ce qu’elle transporte, ce sont toutes les normes et injonctions avec lesquelles elle s’est construite et qui l’empêchent d’avancer.

Aujourd’hui, elle décide d’ouvrir son sac pour explorer ce qu’il contient.

20h Restauration et buvette

21h Soirée DJ VINCE .

aristide briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 52 43 79 44

English :

Between weight and deliverance, a woman opens the bag of her injunctions to dance free at last.

German :

Zwischen Last und Befreiung öffnet eine Frau den Sack ihrer Anordnungen, um endlich frei zu tanzen.

Italiano :

Tra il peso e la liberazione, una donna apre la borsa delle sue ingiunzioni per danzare finalmente libera.

Espanol :

Entre el peso y la liberación, una mujer abre la bolsa de sus mandatos para bailar libre al fin.

L’événement Festival les Renc’arts de la Danse Spectacle Parfaite et Soirée DJ Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)