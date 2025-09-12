Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Deux Films: Demain au boulot, et, Eco Mirabel-et-Blacons

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons Drôme

UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;

UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;

ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus.

Début : Vendredi 2025-09-12 16:30:00

fin : 2025-09-12

2025-09-12

ECO DE NOÉMI AUBRY et DEMAIN AU BOULOT DE LIZA LE TONQUER. Salle 2 sur le festival. Deux films avec un débat interactif et une diffusion dans treize autres lieux associatifs (voir le AD OFF).

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

ECO DE NOÉMI AUBRY and DEMAIN AU BOULOT DE LIZA LE TONQUER. Room 2 at the festival. Two films with an interactive debate and screening in thirteen other associative venues (see AD OFF).

German :

ECO VON NOÉMI AUBRY und DEMAIN AU BOULOT VON LIZA LE TONQUER. Saal 2 auf dem Festival. Zwei Filme mit einer interaktiven Debatte und Ausstrahlung an dreizehn weiteren assoziativen Orten (siehe AD OFF).

Italiano :

ECO di NOÉMI AUBRY e DEMAIN AU BOULOT di LIZA LE TONQUER. Sala 2 del festival. Due film con dibattito interattivo e proiezione in altre tredici sale (vedi AD OFF).

Espanol :

ECO de NOÉMI AUBRY y DEMAIN AU BOULOT de LIZA LE TONQUER. Sala 2 del festival. Dos películas con debate interactivo y proyección en otras trece salas (véase AD OFF).

