Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Je vois rouge Mirabel-et-Blacons

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons Drôme

Tarif : – – EUR

Adulte Prix libre et nécessaire:

UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;

UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;

ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus.

Début : Samedi 2025-09-13 16:30:00

JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux et si sa famille avait collaboré aux services secrets du régime communiste ? En salle 2 sur le festival.

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; After 25 years in France, Bojina returns to Bulgaria with a giddy suspicion: what if her family had collaborated with the Communist regime’s secret services? In Room 2 at the festival.

German :

JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; Nach 25 Jahren in Frankreich kehrt Bojina mit einem schwindelerregenden Verdacht nach Bulgarien zurück: Was wäre, wenn ihre Familie mit den Geheimdiensten des kommunistischen Regimes zusammengearbeitet hätte? In Saal 2 auf dem Festival.

Italiano :

JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; Dopo 25 anni in Francia, Bojina torna in Bulgaria con un sospetto vertiginoso: e se la sua famiglia avesse collaborato con i servizi segreti del regime comunista? Nella sala 2 del festival.

Espanol :

JE VOIS ROUGE DE BOJINA PANAYOTOVA; Tras 25 años en Francia, Bojina regresa a Bulgaria con una vertiginosa sospecha: ¿y si su familia hubiera colaborado con los servicios secretos del régimen comunista? En la sala 2 del festival.

