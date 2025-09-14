Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale Mirabel-et-Blacons
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale Mirabel-et-Blacons dimanche 14 septembre 2025.
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre et nécessaire:
UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;
UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;
ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus
Début : 2025-09-14 16:30:00
Début : 2025-09-14 16:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ. Le film raconte la vie de personnes queer en milieu rural.
En Salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
PÉDALE RURALE BY ANTOINE VAZQUEZ. The film tells the story of queer people in rural areas.
In Room 2 at the festival.
German :
PEDALE RURALE VON ANTOINE VAZQUEZ. Der Film erzählt vom Leben queerer Menschen in ländlichen Gegenden.
In Saal 2 auf dem Festival.
Italiano :
PÉDALE RURALE DI ANTOINE VAZQUEZ. Il film racconta la storia di persone queer che vivono nelle aree rurali.
Nella sala 2 del festival.
Espanol :
PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ. La película cuenta la historia de personas queer que viven en zonas rurales.
En la sala 2 del festival.
L’événement Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale Mirabel-et-Blacons a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme