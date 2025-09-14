Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale Mirabel-et-Blacons

Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons Drôme

Prix libre et nécessaire:

UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;

UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;

ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus

Début : 2025-09-14 16:30:00

fin : 2025-09-14

PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ. Le film raconte la vie de personnes queer en milieu rural.

En Salle 2 sur le festival.

Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

PÉDALE RURALE BY ANTOINE VAZQUEZ. The film tells the story of queer people in rural areas.

In Room 2 at the festival.

German :

PEDALE RURALE VON ANTOINE VAZQUEZ. Der Film erzählt vom Leben queerer Menschen in ländlichen Gegenden.

In Saal 2 auf dem Festival.

Italiano :

PÉDALE RURALE DI ANTOINE VAZQUEZ. Il film racconta la storia di persone queer che vivono nelle aree rurali.

Nella sala 2 del festival.

Espanol :

PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ. La película cuenta la historia de personas queer que viven en zonas rurales.

En la sala 2 del festival.

