Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest mercredi 10 septembre 2025.
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN)
quai F Berangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre et nécessaire:
UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;
UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;
ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-10 20:30:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
Soirée de lancement au cinéma EDEN CREST. PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ
Le film raconte la vie de personnes queer en milieu rural.
.
quai F Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Launch party at EDEN CREST cinema. PÉDALE RURALE BY ANTOINE VAZQUEZ
The film tells the story of queer people in rural areas.
German :
Eröffnungsabend im Kino EDEN CREST. PEDAL RURAL VON ANTOINE VAZQUEZ
Der Film erzählt vom Leben queerer Menschen in ländlichen Gegenden.
Italiano :
Serata di lancio al cinema EDEN CREST. PÉDALE RURALE DI ANTOINE VAZQUEZ
Il film racconta la storia di persone queer nelle aree rurali.
Espanol :
Velada de presentación en el cine EDEN CREST. PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ
La película cuenta la historia de personas queer en zonas rurales.
L’événement Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme