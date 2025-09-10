Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest

Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest mercredi 10 septembre 2025.

Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN)

quai F Berangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : – – EUR

Prix libre et nécessaire:

UN TARIF RÉDUIT de 4€ minimum par séance pour les petits budgets;

UN TARIF D’ÉQUILIBRE de 6€;

ET UN TARIF SOUTIEN de 8€ ou plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-10 20:30:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

Soirée de lancement au cinéma EDEN CREST. PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ

Le film raconte la vie de personnes queer en milieu rural.

.

quai F Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Launch party at EDEN CREST cinema. PÉDALE RURALE BY ANTOINE VAZQUEZ

The film tells the story of queer people in rural areas.

German :

Eröffnungsabend im Kino EDEN CREST. PEDAL RURAL VON ANTOINE VAZQUEZ

Der Film erzählt vom Leben queerer Menschen in ländlichen Gegenden.

Italiano :

Serata di lancio al cinema EDEN CREST. PÉDALE RURALE DI ANTOINE VAZQUEZ

Il film racconta la storia di persone queer nelle aree rurali.

Espanol :

Velada de presentación en el cine EDEN CREST. PÉDALE RURALE DE ANTOINE VAZQUEZ

La película cuenta la historia de personas queer en zonas rurales.

L’événement Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Pédale rurale (projeté à l’à l’EDEN) Crest a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme