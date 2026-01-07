Festival Les Rencontres de l’Aventure Manufacture Nantes

Festival Les Rencontres de l’Aventure Manufacture Nantes samedi 21 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 10:00 – 20:00
Gratuit : non 5 € à 10 € Journée : 10h-20h = 10 €Matin : 10h-12h30 = 5 €Après-midi : 13h15-20h00 = 7 € Sans réservation Tout public 

Projection de 7 films de voyage et d’aventure en présence des réalisateurs qui échangeront avec le public de 10h à 20h (projections payantes, sans réservation) + Exposition de carnets de voyage avec la présence de 10 carnettistes de 10h30 à 19h (entrée libre) Proposées par ABM Nantes (Aventure du Bout du Monde)

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://nantes.abm.fr


