Festival Les rencontres savoureuses de l’Odyssée Place José Bès Casteljaloux

Vendredi 17 à 19h Ouverture du festival Apéritif offert par le cinéma et dégustation de vin du domaine Chêne Lassolle en partenariat avec l’Office de Tourisme. Projection de Dans la cuisine des N’guyen à 20h30

Samedi 18 à 18h Menus-Plaisirs Les Troisgros 20h Entracte & Repas 21h Deuxième partie du film

Dimanche 19 à 15h30 Spectacle musical In Vino Délyr Première partie par la Chorale Choeur En Harmonie. Spectacle suivi d’une dégustation de vin par le Château Moncassin

Lundi 20 à 15h Le Parfum de la Carotte suivi d’une session d’Overcooked 2 sur Switch 2 .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodysee@orange.fr

