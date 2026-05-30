Festival Les Scènes vagabondes À l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 14:30 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit En famille, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, Adulte

Le Chronographe s’associe pour la première fois au festival Les Scènes vagabondes. Installé dans le village du livre, il propose une médiation en lien avec la biodiversité. Venez découvrir l’archéo-botanique. Il s’agit de l’étude des restes végétaux : les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages passés, dans lequels les humains ont évolué.Il proposera à partir de la mallette sur les sciences paléoenvironnementales des ateliers de découverte des métiers et de la palynologie, carpologie et dendrochronologie : Jeu des métiers de l’archéologieActivités autour des graines : tamisage, tri puis reconnaissance des grainesActivités sur les pollens : observation de photos prises au microscope et de pollen en 3D agrandis et identificationActivité sur le bois : identification des essences des rondelles présentées et comptage des cernes pour déterminer l’âge du bois. Animations proposées en continu sur l’après-midi, sans réservation.

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie



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