Festival Les Sons d’Automne Les Sons T’Étonnent Place de la Carrière Quessoy

Festival Les Sons d’Automne Les Sons T’Étonnent Place de la Carrière Quessoy samedi 4 octobre 2025.

Festival Les Sons d’Automne Les Sons T’Étonnent

Place de la Carrière CAC Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Ouverture de la 27e édition du festival Les Sons d’Automne avec une soirée puissante, engagée et résolument féminine.

Deux spectacles, cinq femmes qui abordent avec humour, audace et justesse des sujets encore trop souvent tus sexualité, plaisir, liberté. Une soirée coup de poing qui fait du bien.

Sensible au mouvement More Women on Stage et engagés contre les violences sexistes et sexuelles, Les Sons d’Automne vous proposent une soirée décoiffante, drôle, culottée, et nécessaire.

LE PROGRAMME

19h30 Acid Cyprine par la Cie Sapiens Brushing

Un tourbillon tragi-comique, une jubilation contagieuse et une sacrée dose d’autodérision.

22h Préliminaires, pénétration, orgasme ? par La Centrifugeuse Cie

Elle dit tout haut ce qu’elle a longtemps pensé tout bas.

Tout au long de la soirée

La kermesse RasLeFriFRi, pour se défouler autour d’une pêche aux moules ou avec le chamboule-tout des injonctions !

A partir de 15 ans. .

Place de la Carrière CAC Quessoy 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 82 13 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Les Sons d’Automne Les Sons T’Étonnent Quessoy a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André