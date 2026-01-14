Festival « les Talents de Bessie Smith » : Concert de Gustavo La Zafra Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS
Festival « les Talents de Bessie Smith » : Concert de Gustavo La Zafra Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) PARIS vendredi 13 février 2026.
Gustavo La Zafra est un chanteur, guitariste et producteur musical péruvien basé à Paris, fondateur et producteur du projet « La Zafra », mot ancien pour dire « Cosecha y Viaje » (Recolté et Voyage). Elle contient la signification de son univers : une exploration musicale qui récolte ses racines latino-américaines et un voyage dans son monde intérieur ; un mélange de cumbia psychédélique, musique afro péruvienne et pop rock.
Dans le cadre du festival « les talents de Bessie Smith », découvrez l’univers de Gustavo La Zafra !
Le vendredi 13 février 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre.
Tout public.
Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS
https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith
