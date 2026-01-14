Gustavo La Zafra est un chanteur, guitariste et producteur musical péruvien basé à Paris, fondateur et producteur du projet « La Zafra », mot ancien pour dire « Cosecha y Viaje » (Recolté et Voyage). Elle contient la signification de son univers : une exploration musicale qui récolte ses racines latino-américaines et un voyage dans son monde intérieur ; un mélange de cumbia psychédélique, musique afro péruvienne et pop rock.

Dans le cadre du festival « les talents de Bessie Smith », découvrez l’univers de Gustavo La Zafra !

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T20:00:00+02:00_2026-02-13T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) et trouvez le meilleur itinéraire

