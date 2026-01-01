Avec leur répertoire riche et entraînant, ils sauront vous faire vibrer au son des cuivres et partager un moment unique. Leur énergie communicative et leur passion pour la musique garantissent un spectacle captivant pour tous les publics.

Des sonorités festives aux rythmes dynamiques, cette fanfare promet une expérience musicale mémorable. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique vivante.

Dans le cadre du festival « les talents de Bessie Smith », plongez dans une ambiance festive avec la fanfare Les Encuivrés !

Le jeudi 15 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Centre Paris Anim’ Bessie Smith 19, rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris

