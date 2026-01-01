Festival « les Talents de Bessie Smith » : Concert de la fanfare les Encuivrés Centre Paris Anim’ Bessie Smith Paris
Festival « les Talents de Bessie Smith » : Concert de la fanfare les Encuivrés Centre Paris Anim’ Bessie Smith Paris jeudi 15 janvier 2026.
Avec leur répertoire riche et entraînant, ils sauront vous faire vibrer au son des cuivres et partager un moment unique. Leur énergie communicative et leur passion pour la musique garantissent un spectacle captivant pour tous les publics.
Des sonorités festives aux rythmes dynamiques, cette fanfare promet une expérience musicale mémorable. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique vivante.
Dans le cadre du festival « les talents de Bessie Smith », plongez dans une ambiance festive avec la fanfare Les Encuivrés !
Le jeudi 15 janvier 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-15T21:00:00+01:00
fin : 2026-01-15T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-15T20:00:00+02:00_2026-01-15T21:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Bessie Smith 19, rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris
https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Bessie Smith et trouvez le meilleur itinéraire