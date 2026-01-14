Mandalama, c’est 7 musiciens qui se sont rencontrés au CPA Bessie Smith dans les ateliers pop rock & soul funk, et qui ont poursuivi leurs projets musicaux ensemble. Depuis 2025, le groupe développe ses propres compos. Venez découvrir une musique authentique, entre pop, rock, reggae, soul, funk, jazz : « parce qu’on aime toutes les musiques ».

Dans le cadre du festival « les talents de Bessie Smith », découvrez Mandalama !

Le lundi 09 février 2026

de 20h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-09T21:30:00+01:00

fin : 2026-02-09T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-09T20:30:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) 19 rue Antoine Julien Hénard 75012 PARIS

https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Bessie-Smith



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Bessie Smith( ex Reuilly) et trouvez le meilleur itinéraire

