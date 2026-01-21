FESTIVAL LES TALENTS Z’ANONYMES Bibliothèque de Maurepas Rennes 27 janvier – 28 février Ille-et-Vilaine

Exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-28T18:30:00.000+01:00

1



Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

