Festival Les Temps D’Art 5ème édition Place Saint-Pierre Saumur

Les Temps d’Art consacre sa cinquième édition aux mouvements, à la fois sensibles, libres et entraînants. Danse, cirque, et musique animeront les places et les rues du centre-ville transformant ce dernier en un espace de découverte artistique.

Les Temps d’Art est un festival culturel gratuit organisé chaque année à Saumur par les étudiants de l’ESTHUA. Depuis 2020, il met en valeur l’art, la culture et le patrimoine local à travers spectacles, expositions et performances variées. Chaque édition, portée par un nouveau thème, transforme la ville en un lieu de créativité et de découverte.

L’après-midi sera marqué par des performances en continu qui guideront les spectateurs à travers la ville et surprendront les passants au coin des rues. Le public sera invité à entrer dans la danse lors du grand bal qui viendra clôturer le festival en soirée.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 octobre 2025 de 15h30 à 23h. .

English :

The fifth edition of Les Temps d?Art is dedicated to movement sensitive, free and lively. Dance, circus and music will enliven the squares and streets of the city center, transforming it into a space for artistic discovery.

German :

Les Temps d’Art widmet seine fünfte Ausgabe den Bewegungen, die zugleich sensibel, frei und mitreißend sind. Tanz, Zirkus und Musik beleben die Plätze und Straßen des Stadtzentrums und verwandeln es in einen Ort der künstlerischen Entdeckung.

Italiano :

Les Temps d’Art dedica la sua quinta edizione a movimenti sensibili, liberi e vivaci. Danza, circo e musica animeranno le piazze e le strade del centro città, trasformandolo in uno spazio di scoperta artistica.

Espanol :

Les Temps d’Art dedica su quinta edición a los movimientos a la vez sensibles, libres y vivos. Danza, circo y música animarán las plazas y calles del centro de la ciudad, transformándolo en un espacio para el descubrimiento artístico.

