Festival Les Tombées de la Nuit / 80m2 • Compagnie OpUS Rendez-vous place Saint-Germain Rennes 4 – 6 juillet Gratuit

THÉÂTRE À LA SAUVETTE POUR BONNNETEAU IMMOBILIER

**Après** _**La Grande tablée**_**,** _**La Veillée**_**,** _**La Quermesse de Ménétreux**_**, le M**_**usée Bombana de Kokologo**_**,** _**Collier de nouilles**_**,** _**Le Conservatoire des Curiosités**_**,** _**La Ménagerie mécanique**_**, etc., c’est le grand retour aux Tombées de la Nuit de l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers (OpUS). Prolongeant l’un des stands du** _**Grand débarras**_ **(joué en 2019), Pascal Rome invente ici en création ce duo burlesque d’un « théâtre à la sauvette » de 80m2. Soit la taille hautement symbolique de deux bâches déployées au sol par Monsieur Mangin et Monsieur Maugin, deux agents immobiliers de circonstance qui interviennent dans la même rue et sans le savoir, pour vendre une maison en visite virtuelle. Et poursuivre cet incessant brouillage entre fiction et réalité qui reste la marque d’OPUS.**

Dans les travées du faux vide-grenier du _Grand débarras_ (2019), parmi les vrais vendeurs et les faux acheteurs, se trouvait ce stand où Monsieur Mangin tentait de vendre sa maison. Trottant depuis dans la tête de Pascale Rome, il réapparaît cinq ans plus tard sous la forme d’un duo burlesque et d’un spectacle miniature de rue. Toujours en quête d’acheteur et toujours décidé à se passer des services d’un agent immobilier, Monsieur Mangin (Mathieu Texier) déploie cette fois dans la rue une bâche de 5×4 mètres représentant une maison, pour entamer une visite virtuelle.

Par hasard, juste un peu plus loin, à l’autre bout de la rue, un autre individu, M. Mauguin (Sébastien Coutant) tente de vendre lui-aussi une maison avec la même bâche. On apprendra que tous deux ont de forts problèmes de voisinage et souffrent d’une même intolérance à la mitoyenneté…

Avec ce spectacle qui tient dans un sac à dos, Pascal Rome continu à « phabriquer » son irrésistible théâtre pas pareil et de traviole, à bricoler ses passerelles souriantes et poétiques entre « art brut, arts populaires et arts de la ruse », et à nous faire mourir de rire.

