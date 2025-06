Festival Les Tombées de la Nuit / And here I am • Ahmed Tobasi, Hassan Abdulrazzak et Zoe Lafferty – Théâtre du Vieux Saint-Étienne Rennes 2 juillet 2025

TRAGI-COMÉDIE DOUCE AMÈRE EN PALESTINE

**C’est un spectacle unique et bouleversant, un petit bijou d’histoire et d’humanité, un seul en scène qui suit l’odyssée d’un homme à la recherche d’une identité et du véritable sens de la liberté. L’homme, c’est Ahmed Tobasi, Palestinien né dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie, qui a pris les armes contre l’occupation à 17 ans et passé quatre ans dans une prison israélienne avant d’être sauvé par le Freedom Theatre de Juliano Mer-Khamis. Ahmed joue la pièce de sa propre vie, écrite par l’auteur irakien Hassan Abdulrazzak et mise en scène par la Britannique Zoe Lafferty, fondatrice de Artists On The Frontline. Une plongée dont on ne sort pas indemne, à la fois tragique et burlesque, dans la réalité de la vie du peuple palestinien.**

Il y a au centre de la pièce, la présence lumineuse et salvatrice de Juliano Mer-Khamis, acteur et réalisateur arabe-israélien, fils d’Arna Mer, pasionaria de la cause palestinienne, et de Saliba Khamis, cadre du Parti communiste israélien, lui-même militant juif arabe-israélien, engagé pour la paix et la reconnaissance des droits des Palestiniens et directeur du Freedom Theatre, centre culturel implanté dans le camp de réfugiés de Jénine en 2006. C’est là qu’Ahmed Tobasi trouvera refuge à sa sortie de prison et d’une lourde dépression, là que son avenir s’ouvrira sur d’autre possible grâce au théâtre, libéré « du destin qui s’impose aux jeunes Palestiniens : finir martyr, prisonnier ou handicapé ».

L’assassinat de Juliano Mer-Khamis à la sortie de son théâtre, en 2011, c’est aussi là que revient Ahmed… Il développe de nombreux projets, jusqu’à cette création, en 2017, portée par l’auteur d’origine irakienne, Hassan Abdulrazzak : un seul en scène mêlant réel et fantastique, comique et tragique pour restituer la complexité d’un voyage aux accents doux-amers. And here I am, c’est l’odyssée extraordinaire d’Ahmed Tobasi, faite de défi, de résilience et de poursuite incessante de la liberté. Une comédie politique qui affirme sa résistance, en tant qu’artiste, sur les plateaux de théâtre.

