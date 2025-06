Festival Les Tombées de la Nuit / Concordski – Le Grand Huit Rennes 4 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Concordski Le Grand Huit Rennes Vendredi 4 juillet, 22h15 Gratuit

POP RÉTRO-FUTURISTE

**Entourée de ses vieux synthés analogiques (Prophet 5 en tête) et de sa boîte à rythmes TR-707, Eugénie Leber enregistre depuis quelques années des chansons électro-pop énigmatiques et post-modernes, métronomiques et accrocheuses. Au moins autant que ce pseudo tout droit sorti de la Guerre froide, surnom donné au concurrent du Concorde, le Tupolev Tu-144, réalisé par l’URSS à la fin des années 60. Après un premier EP (**_**Concordski**_ **chez 59wecord, 2023) aux refrains terriblement accrocheurs et aux textes ancrés dans la poésie urbaine, cette cold-wave kitsch en chansons rétrofuturistes revient avec un nouvel EP,** _**Salon des arts ménagers**_ **(2025) et un live puissant, réveillant d’un coup tous les souvenirs fantomatiques de Daniel Darc et Jacno.**

Avec _Intercité_, chanson addictive et douce-amère sur un train fonçant dans la nuit, la Normande d’adoption Eugénie Leber définissait durablement l’esthétique de Concordski. Ce premier EP éponyme, sorti par le label caennais WeWant2Record, connaîtra une seconde vie avec l’ajout de remix d’Eric Dupont Moroder, Jay Shah B et Gousso et Beckett (2023). Entre rythmiques séquencées et turbines analogiques, ces chansons incisives, minimalistes et mélancoliques, nous parlent de la vie comme elle est et de ses tragédies, d’un pull oublié dans un tiroir qui rallume des souvenirs, avec un sens du détail et de la concision collant parfaitement aux mélodies électro-pop affutées. Beaucoup de second degré, beaucoup de savoir-faire dans ce dosage savant de new-wave acidulée et de synth-pop corrosive. Même sillon creusé aujourd’hui avec _Salon des arts ménagers_ (2025, en coproduction avec le label Cartelle de Liza Bantegnie), nouvel EP robotique au cœur qui bat juste et fort. Un son glacial et martial, des histoires dramatiques et un kitsch dark, comme des traits d’union, sensibles et pop, entre Depeche Mode et Joseph Mount de Metronomy. Sur scène, Concordski débarquera avec toute sa cohorte de synthétiseurs pour un décollage et un sacré vol de démonstration hors-piste.

Le Grand Huit 20 rue Pierre Martin 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine