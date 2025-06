Festival Les Tombées de la Nuit / Da Gouskate • Compagnie C’hoari – Parc Saint-Cyr, terrain de basket Rennes 3 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Da Gouskate • Compagnie C’hoari Parc Saint-Cyr, terrain de basket Rennes 3 et 4 juillet Gratuit

BREIZH CHORÉGRAPHIQUE À ROULETTES

**Après** _**Tsef Zon(e)**_**,** _**Barrez**_ **et** _**Distro**_**, remarquables impromptus chorégraphiques qui avaient enchanté le festival en 2023, la compagnie C’Hoari poursuit ses explorations avec cette création pour l’espace public, inspirée de sa création précédente Fiskal (« impeccab’ » en breton). Associant la culture traditionnelle bretonne et les valeurs fondatrices du skate, ce** _**Da Gouskate**_ **met en scène Pauline Sonnic accompagnée des skateurs Basile Danet et Damien Thébaud et questionne ce qui construit et soude une communauté, au-delà des différences. Hymne à la transmission et à la liberté, célébration du DIY (Do It Yourself) et portrait d’une jeunesse bretonne ouverte et solidaire,** _**Da Gouskate**_ **fusionne magnifiquement les esthétiques dans un authentique geste chorégraphique.**

À chaque extrémité du terrain de jeu, deux « quarters », ces demi-rampes courbe indispensables à la pratique du skate, sont façonnées comme de vieux meubles bretons. Le ton est donné. La compagnie C’hoari a choisi de célébrer les valeurs communes, de fédérer par la rencontre et l’échange, ces deux pratiques très physiques et mobilisant tout le corps. Persévérance, plaisir, joie pure du mouvement au milieu d’un nouvel espace de jeu, d’expression et de liberté, mais aussi chute, appréhension, vitesse… Dans un joli pied de nez au conformisme, il s’agit bien d’une véritable rencontre, d’un échange de pratiques et de transmission croisée avec les skateurs Basile Danet et Damien Thébaud.

Da Gouskate célèbre cette jeunesse bretonne qui se construit sur des valeurs communes et questionne les possibles de la tradition et de la modernité, en retirant toutes formes d’œillères. Unis dans ce même langage bâtit sur la transmission croisée, les trois artistes s’élancent, roulent et dansent, font communauté entre danse contemporaine, danse populaire bretonne, skate et musique de rue. Une manière d’être au monde, une énergie solaire, une résistance joyeuse et pacifique qui fait souffler un sacré vent de liberté. Pecab !

Parc Saint-Cyr, terrain de basket 2 rue du Pré de Bris Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine