Festival Les Tombées de la Nuit / Emane Le Grand Huit Rennes Jeudi 3 juillet, 21h30 Gratuit

DIVA SOLAIRE GROOVE, FUNK, HIP-HOP & NEW-SOUL

**En trois albums (**_**Emane**_ **en 2017,** _**Like a woma**_**n en 2021 et** _**On my way**_ **en 2024), la chanteuse et danseuse rennaise Emane aura exploré, en solo, toutes les facettes de sa voix puissante et claire pour bâtir un univers résolument personnel. Entre soul, blues et groove, des beats secs et des basses lourdes issus du hip-hop, du RnB et du dance-hall, elle parvient à tisser des liens contemporains entre ses racines musicales guadeloupéennes (son père est chanteur de Gwoka) et sa passion pour le gospel nord-américain. Un univers gorgé de feeling qui se pare de couleurs plus rocks et bleues électriques pour honorer le rendez-vous donné à son enfant intérieur.**

De cette voix rayonnante et solaire qui oscille entre soul et blues, gospel et hip-hop, Emane a fait le cœur du voyage musical qu’elle propose à ceux qui la suivent. Ancrée dans ses cultures, mais ouverte aux sons contemporains, la chanteuse, danseuse et musicienne construit un univers très personnel qu’elle mène comme une exploration d’elle-même et des autres. Avec un regard profond sur l’amour, qu’il soit familial, amical ou amoureux, elle interroge les multiples facettes de la féminité moderne dans l’album Like a woman (2021) avant de se concentrer sur le monde de l’enfance et ses promesses dans son nouvel EP, _On My Way_. « Il y a eu comme un éveil, une avancée, dit-elle à propos de ce disque. J’y incarne plusieurs femmes : la femme mère, la femme guerrière, la femme racisée ».

Plus rock et plus orientés pop électro, sans renier cette colonne vertébrale gospel qui reste sa signature vocale, ces cinq titres puissants propulsent Emane dans l’univers sonore d’une scène musicale très contemporaine, où l’on peut retrouver le rappeuse zambienne Sampa The Great ou la Franco-Camerounaise Sandra Nkaké. Rien d’une révolution. Juste l’évolution d’une artiste capable de naviguer entre différents genres musicaux sans perdre ni son originalité ni sa caution vocale, pour nous embarquer dans un véritable voyage émotionnel riche et varié.

Le Grand Huit 20 rue Pierre Martin 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine