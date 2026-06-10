Festival Les Tombées de la Nuit / Faune • Compagnie Livertivore Parc des Tanneurs Rennes Dimanche 5 juillet, 16h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

CHORÉGRAPHIE ACROBATIQUE SUR LE MONDE SAUVAGE

**CHORÉGRAPHIE ACROBATIQUE SUR LE MONDE SAUVAGE**

>> CIRQUE CONTEMPORAIN • À PARTIR DE 8 ANS • GRATUIT

**Poursuivant son travail chorégraphique sur l’animalité et la suspension, entre ciel et sol, la danseuse, circassienne, chorégraphe et metteure en scène Fanny Soriano invente ici une petite forme transportable pour trois danseuses et des agrès en véritable bois de cerf. À la croisée de la danse et des arts du cirque, ancrée dans une relation entre l’humain et le vivant, cette magnifique pièce, à la fois acrobatique et esthétique, nous interroge sur le monde animal et sauvage.**

En se promenant dans les bois, dans une relation à la nature et au vivant qui organise son travail artistique, Fanny Soriano trouve par hasard un bois de cerf. Une trace qui marque à la fois l’existence et l’absence de ce grand cervidé, avec sa longue et archaïque présence dans notre culture. Porteurs d’une forêt de symboles, ces bois de cerfs seront le point de départ le fil rouge de cette création. Transformés en véritable agrès, ils deviennent le pivot autour duquel évoluent les trois danseuses. À la fois au sol et en suspension, forces de traction et tremplins, éléments de décor et prolongements anatomiques, ils conditionnent le vocabulaire physique du spectacle qui avance ici dans des territoires inédits pour la compagnie Libertivore.

Enregistrée et chantée au plateau, la musique devient chant, cris, souffles, brames et percussion naturelle. Le cerf crée ici les mythes d’aujourd’hui et de demain. Dans un passionnant, riche et audacieux terrain de jeu acrobatique et chorégraphique, il affirme la puissance de l’animal et de la femme face à la domination de l’homme.

_**> Durée : 45 minutes**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T16:15:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Parc des Tanneurs Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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