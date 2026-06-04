Festival Les Tombées de la Nuit / Friterie mon ami·e • Compagnie Bonjour désordre Agora Clair détour Rennes 3 – 5 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit

FRITE FÉDÉRATRICE POUR DORER L’ESPACE PUBLIC

Ode aux territoires du Nord écrite par César Roynette et Lesli Baechel, _Friterie mon ami.e_ affirme la friterie traditionnelle itinérante comme un lieu d’hospitalité et d’accueil, de rencontre, de convivialité et d’échange. Autour du partage d’un cornet de frites, on y raconte des tonnes d’histoires, à la recherche d’une narration collective autant que d’un récit intime. Ce road-frite généreux et poétique, entre théâtre de rue, théâtre documentaire et performance culinaire, fait le plein de chaleur, d’humanité et d’humour. Un précieux moment de retrouvailles d’une sincérité folle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T13:30:00.000+02:00

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Agora Clair détour 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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