Festival Les Tombées de la Nuit / Friterie mon ami·e • Compagnie Bonjour désordre, Agora Clair détour, Rennes

Informations pratiques

Festival Les Tombées de la Nuit / Friterie mon ami·e • Compagnie Bonjour désordre 3 – 5 juillet Agora Clair détour Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T12:00:00+02:00 – 2026-07-05T13:30:00+02:00

Ode aux territoires du Nord écrite par César Roynette et Lesli Baechel, Friterie mon ami.e affirme la friterie traditionnelle itinérante comme un lieu d’hospitalité et d’accueil, de rencontre, de convivialité et d’échange. Autour du partage d’un cornet de frites, on y raconte des tonnes d’histoires, à la recherche d’une narration collective autant que d’un récit intime. Ce road-frite généreux et poétique, entre théâtre de rue, théâtre documentaire et performance culinaire, fait le plein de chaleur, d’humanité et d’humour. Un précieux moment de retrouvailles d’une sincérité folle.

Agora Clair détour 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

FRITE FÉDÉRATRICE POUR DORER L’ESPACE PUBLIC

Kalimba