Festival Les Tombées de la Nuit / Guillaume & Harold • Gaëlle Bourges Halle Agnès Tirop, place Jean Normand, Rennes Rennes Mercredi 2 juillet, 15h00, 17h00 Gratuit

TAPISSERIE HISTORIQUE CHORÉGRAPHIÉE POUR TOUT ÂGE ET TOUT TERRAIN

**Pour cette quatrième pièce de la « Collection tout-terrain » initiée par Alban Richard pour le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, la danseuse et chorégraphe Gaëlle Bourges nous livre, en création pour Les Tombées de la Nuit, cette pièce en épisodes consacrée à la célèbre Tapisserie de Bayeux. Prolongeant ses spectacles sur les tapisseries de la Dame à la Licorne (**_**À mon seul désir**_**, 2014) et L’Apocalypse d’Angers (**_**Ce que tu vois**_**, 2018), cette férue d’histoire de l’art et de ses représentations nous concocte un programme proto-Netflix avec bois, carton et low budget, mouvement et musique, réversible selon les perspectives et les publics, pour raconter la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant… Un beau défi pour cette chorégraphe hors-norme !**

Une impressionnante tapisserie de 70 mètres de long et 50cm de hauteur en forme de bande-dessinée géante, brodée avec des fils de laine de dix couleurs différentes, et racontant la conquête de la couronne d’Angleterre, au XIe siècle, par Guillaume, duc de Normandie, opposé à Harold Godwinson, beau-frère du roi d’Angleterre. 626 personnages, 202 chevaux et mulets, 41 navires, 37 édifices (dont le Mont-Saint-Michel), la comète de Halley, une traversée de la Manche, un barbecue géant, la bataille de Hastings, des blessés et des morts… Comment raconter cette histoire par la danse en respectant les consignes d’accessibilité artistique et technique imposées par le format ?

Pour ce récit d’invasion au long cours, Gaëlle Bourges choisit un format par épisode, multipliant les perspectives et les enjeux contemporains jusqu’à s’autoriser deux « épilogues », au choix : un anglais ou un français, selon le côté de la Manche où l’on se trouve. Sous une forme simple et transportable, s’ouvre un jeu de références et de décalages avec bruitages et chanson, voix off et musique ancienne ou … disco ! (aux manettes, Stéphane Monteiro aka XtronilK, son complice depuis de nombreuses créations).

Et bien sûr, du mouvement, beaucoup de mouvement, pour cette merveilleuse aventure narrative et chorégraphique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T17:30:00.000+02:00

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/guillaume-et-harold/

Halle Agnès Tirop, place Jean Normand, Rennes Place Jean Normand Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine