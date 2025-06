Festival Les Tombées de la Nuit / JOUBe – Le Grand Huit Rennes 3 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / JOUBe Le Grand Huit Rennes 3 et 4 juillet Gratuit

COLLECTAGE VÉLOCIPÉDIQUE POUR DANCEFLOOR CYCLO-ÉLECTRONIQUE

**Romain Joubert poursuit depuis quelques années un passionnant travail alliant installations sonores et problématiques environnementales. Pour combiner recherche et collectage, déplacement doux et art du mixage, il a créé ce fascinant « cyclo-électronique », vélo évolutif qui se transforme en instrument de musique et en studio portable. Pour cette tournée estivale, il partira du festival Les Nuits de Fourvière à Lyon, le 10 juin, et arrivera à Rennes, le 3 juillet, pour Les Tombées de la Nuit. Soit 800 kilomètres à vélo, ponctués de concerts, de récoltes sonores, de rencontres et de créations participatives, pour nourrir en musique cette ingénieuse et passionnante « Diagonale de JOUBe ».**

Il aura fallu évidemment au Jurassien quelques années de tâtonnements, notamment avec un luthier et un fabricant d’objet, pour finaliser ce vélo de 40 kilos. Un prototype bardé de micro, de capteurs, d’électroniques embarquées, capable de se transformer en véritable scène et instruments de musique hybride. Chaque partie du vélo devient une source sonore, tout en gardant sa fonction première de « bicyclette ». Des coups de pédale qui l’ont mené en déplacement dans différentes régions pour enrichir un travail de collectage (entamé notamment au Groenland il y a quelques années), affirmant la dimension essentielle de ce « voyage cyclo-électronique » par les sons glanés en rencontre au long de la route.

Pour cette tournée estivale, entre Lyon et la Bretagne, Romain Joubert a notamment prévu de produire des podcasts dédiés aux personnes rencontrées sur la route, aux aventures du trajet… Un ensemble de sons enregistrés qui nourriront les concerts et les performances. Entre ingéniosité et maîtrise, art brut, électro, pop music, bricophonie, collectage de sons et musique concrète, la symphonie mécanique de Romain Joubert reste avant tout un merveilleux moment de « live », touchant et dansant, virtuose et rempli d’humour, capable d’embarquer le public pour une heure de voyage sonore sur le dancefloor.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T23:55:00.000+02:00

Le Grand Huit 20 rue Pierre Martin 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine