Festival Les Tombées de la Nuit / Les Maîtres du désordre • Galapiat Cirque Jardin du Point 21 Laillé Mardi 1 juillet, 19h00 Gratuit

TOURNÉE DE CIRQUE EN ROUE LIBRE

**Après** _**Risque ZérO**_**,** _**Boi**_**,** _**Parasite**_ **et** _**La Brise de la Bastille**_**, le collectif costarmoricain Galapiat Cirque revient aux Tombées de la Nuit présenter ce nouveau projet de plein-air de Sébastien Wodjan. Déjà très impressionnant dans la performance physique de son solo** _**Marathon**_ **(2016), il reprend ici le fil de ses précédentes créations, dans une sorte de rétrospective frénétique et spontanée, en mouvement, en désordre et en manipulation d’objets, portée par son incomparable sens de la rencontre avec le public. Accompagné du musicien complice Madeg Menguy, il naviguera en pente douce dans la métropole, portant à vélo son spectacle itinérant le long des chemins de halage, en amont et pendant le festival.**

Acrobate, jongleur, équilibriste sur corde et musicien, l’hyperactif ultra doué Sébastien Wodjan transforme tout ce qu’il touche en envoutante matière spectaculaire, avec un faible certain pour les outils coupants (couteaux, haches). Porté par la musique de son complice Madeg Menguy, il amalgame, dans ce nouveau spectacle performatif, un peu de toutes les figures et possibles qu’il a travaillés depuis la fondation du Galapiat Cirque.

Sorte de rétrospective profane, _Les maîtres du désordre_ rassemble autour d’un rituel de retrouvailles, toute la tribu des « absurdes, fous, insolites, poétiques, punks, idiots, non-sensées, sensibles, pourris, quipus… ». Avec du feu, des jonglages extrêmes, des explosions, des acrobaties, des cris, de la danse et des chansons d’amour, repoussant ses propres limites, Sébastien Wojdan interroge à nouveau le cirque dans sa relation au monde, la vitesse, la gravité et la technicité. Et comme pour équilibrer toute cette intensité, il voyagera en vélo entre Pacé, Le Rheu, Chartres-de-Bretagne, Laillé et Rennes pour transporter en douceur son spectacle.

Jardin du Point 21 21 rue du Point du Jour, Laillé Laillé 35890 Ille-et-Vilaine