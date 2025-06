Festival Les Tombées de la Nuit / Liza Liza – Le Grand Huit Rennes 4 juillet 2025

DJ SET INSOLENT ET DANSANT

**La DJ, musicienne, autrice, compositrice et interprète rennaise Liza Bantegnie a longtemps travaillé avec son duo synthpop À trois sur la plage ou le groupe This is pop, avant de fonder avec la Bordelaise Margot Oger, le label féministe Cartelle. Soit une série de compilations généreuses, joyeuses et défricheuses, lancées en 2021, et permettant d’accompagner et de promouvoir le travail d’artistes féminines, transgenres et non binaires des scènes indépendantes françaises. Derrière les manettes, elle devient Liza Liza, lumineuse passeuse de disques avec des mix insolents qui oscillent entre pop, soul, no wave, ambient, synthpop, post-punk et italo disco.**

Musicienne depuis une quinzaine d’années, Liza Bantegnie a joué en tant que chanteuse dans plusieurs formations rennaises et parisiennes (Zélie Zénon, Calypso ou This is Pop), avant de se lancer dans des projets exclusivement féminins, comme son duo synth-pop avec Sophie Massa, À trois sur la plage, lancé à Paris avec un premier album en 2021. Avec Margot Oger, elles font le même constat qu’il y a peu de femmes sur scène malgré tous les projets existant en France. More women on stage… Elles fondent naturellement leur label, Cartelle, pour éditer une première compilation qui témoigne de la scène féminine actuelle, et plus largement des artistes provenant des minorités de genre, personnes trans ou non binaires. Soit douze artistes françaises issues des courants musicaux alternatifs qui cohabitent, tous styles confondus, sur ce premier volume. Cartelle réitère avec un volume 2 (2024) et une nouvelle sélection éclectique qui vagabonde entre pop, musique synthétique, post-punk rrriot et noise. Cette année sort la compilation Salut les zikettes, volume 1. avec 28 artistes, issus des ateliers d’empouvoirement et d’initiation au mix que Liza et Margot co-organisent avec l’association parisienne. Un creuset de musique et de projets qui irrigueront inévitablement les mix puissants, ouverts, curieux et inventifs de Liza Liza !

