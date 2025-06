Festival Les Tombées de la Nuit / Molère • Compagnie Amaranta – Parc de la Maison Saint-Louis (EHPAD) Rennes 4 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Molère • Compagnie Amaranta Parc de la Maison Saint-Louis (EHPAD) Rennes 4 – 6 juillet 5€ Tarif plein • 2€ Tarif Sortir !

CONFÉRENCE THÉÂTRALE FÉROCE ET DÉCAPANTE

**Les Tombées de la Nuit avaient déjà accueilli Martin Petitguyot et la roulotte antique du petit théâtre forain de la compagnie Amaranta pour** _**La vieille qui lançait des couteaux**_ **(2017). Compagnon de route des 26000 Couverts, du Théâtre Group, de la compagnie Carabosse, de Didier Super ou de Fred Tousch, ce comédien hors-pair et touche-à-tout s’attaque aujourd’hui au classique des classiques avec ce seul en scène, vraie fausse conférence corrosive à souhait autour de la figure de Molière. Ça dézingue, ça décape et ça s’emporte à la recherche de l’homme au-delà du mythe, en dépoussiérant comme il se doit, sous les perruques d’avant et d’aujourd’hui, dans une remarquable performance d’acteur.**

Qu’elle que soit l’âge, les générations, les milieux et même les origines géographiques, on connaît tous « Molière », représentant et symbole de la culture française, un mythe authentique. On appela même la Comédie Française la « maison de Molière » et la langue française la « langue de Molière ». Chef de troupe, auteur, metteur en scène et comédien adulé sur la fin de ses jours, qui était pourtant l’homme ? Quelle est son œuvre lorsqu’on dépoussière la légende ? Pour ce seul en scène, Martin Petitguyot a puisé dans les lectures et les dernières études historiques (Georges Forestier), retournant le mythe du « Molière, homme du peuple » pour analyser les gens de pouvoir en place à Versailles.

De sa puissante voix grave, surjouant le comédien de rue, hâbleur et rempli d’énergie, il apostrophe avec férocité, avec force imitations et improvisations, digressions, tirades et changements de rôles. Molière revit dans ce théâtre qui démystifie le théâtre, tel qu’en lui-même, artiste hors-norme et exceptionnel au-delà des mensonges et des réécritures du temps. Du 17e siècle à la Révolution et jusqu’à nos jours, les « petits marquis » et l’élite culturelle en prennent pour leurs grades. En balayant les clichés et en dépoussiérant la statue, en démocratisant l’accès à cette figure théâtrale historique et patrimoniale, Martin Petitguyot nous raconte une histoire qui la rend accessible au plus grand nombre.

Parc de la Maison Saint-Louis (EHPAD) Rue de Dinan, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine