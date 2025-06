Festival Les Tombées de la Nuit / Nous vous parlons d’amour • Kali & Co – Centre Hospitalier Guillaume Régnier • Jardin Paumelle Rennes 2 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Nous vous parlons d’amour • Kali & Co Centre Hospitalier Guillaume Régnier • Jardin Paumelle Rennes 2 et 3 juillet 8€ Tarif plein • 4€ Tarif Sortir !

THÉÂTRE DE L’ÊTRE ET DU DIRE ENSEMBLE

**Après** _**Le Rance n’est pas un fleuve / Les Épiphaniques**_ **(création 2022, avec Yvon Le Men et Arnaud Méthivier), Les Tombées de la Nuit poursuivent l’accompagnement de leur complice Massimo Dean sur ce nouveau travail de trois années pour le deuxième volet d’un triptyque théâtral dédié aux angles morts de nos sociétés. Réunissant à nouveau dix comédiennes et comédiens non-professionnels pour habiter et vivre le plateau avec quatre nouveaux artistes (la musicienne Laetitia Sheriff, l’auteure Jeanne Benameur et les réalisateurs Corentin Leconte et Mélanie Schaan), ce projet théâtral au long cours dédié à ces hommes et femmes vivant à la marge, est un pur moment d’énergie vitale, de poésie et d’humanité, et sera présenté pour la première fois en version plein air.**

Depuis 2023, pour ces dix non-comédiens et non-comédiennes aux parcours de vie complexes, ce seront d’abord de long temps d’apprentissage, au plateau, de la langue de l’écrivaine Jeanne Benameur. Des temps de résidences et d’échange qui permettent de les réunir avec l’écrivaine et la musicienne Laetitia Sheriff, tandis que les cinéastes filment des éléments de ce qui deviendra un docu-fiction en février 2026. Depuis 2023, ce sont également des temps de représentation en formes courtes (les « Tentacules ») dans des lieux non-théâtraux, puis la livraison par Jeanne Benameur d’un récit inédit issu de ces différentes séances de travail en immersion.

Massimo Dean poursuit donc la mise en scène – et en drame – de spectacles atypiques qui s’écrivent en se faisant, où chacun est porté et transformé par la présence et l’histoire de l’autre. Créé au TNB en février en version salle, cette nouvelle étape du vaste projet Un poulpe peuple la ville prendra place aux Tombées de la Nuit, dans l’espace public du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de Rennes, établissement spécialisé en psychiatrie et en santé mentale. Un voyage immersif, gorgé de poésie, de force créatrice intacte et d’énergie libre, porté par ce long chant d’amour, de douleur et de douceur écrit par Jeanne Benameur et magnifié par la musique de Laetitia Sheriff. Une plongée fédératrice et réparatrice dans cet espace d’humanité partagée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-03T20:30:00.000+02:00

1

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/nous-vous-parlons-d-amour/

Centre Hospitalier Guillaume Régnier • Jardin Paumelle Rue Moulin de Joué Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine