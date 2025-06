Festival Les Tombées de la Nuit / Nouvelles de Noone (two bodies) • Compagnie 1Watt – Rendez-vous place Sainte-Anne, au niveau de l’agence STAR Rennes 4 juillet 2025

Festival Les Tombées de la Nuit / Nouvelles de Noone (two bodies) • Compagnie 1Watt Rendez-vous place Sainte-Anne, au niveau de l’agence STAR Rennes 4 et 5 juillet Gratuit

TRAVERSÉE DANSÉE, BURLESQUE ET POÉTIQUE

Après _Mur, Beau travail, Parfait état de marche, Le fanfare ballet_ et _Be Claude_, Pierre Pilatte retrouve les rues des Tombées de la Nuit pour cette petite forme déambulatoire qui se jouera, dans sa version pour deux (_Two bodies_) avec sa compagne Sophie Borthwick. Soit le monologue d’une jeune femme à la croisée des chemins, un autre corps qui danse au loin, un texte théâtral de Peter Handke (Par les villages, 1981) et une musique électro de Mathieu Monnot… Ce spectacle puzzle de la rencontre burlesque et de la traversée idiote et chaotique poursuit l’extraordinaire travail de la compagnie 1Watt autour de la gestuelle et de la performance dans l’espace public.

On sait depuis longtemps à Rennes comment la compagnie 1Watt s’approprie le réel et l’espace public pour l’emmener ailleurs, dans un joyeux et magnifique pas de côté à base de performance poétique, de dérèglement surréaliste, de burlesque sauvage et de déconstruction décalée. Avec ce duo déambulatoire, Pierre Pilatte et Sophie Borthwick explorent le récit croisé des mots et des gestes sous la forme d’une petite traversée de quartier. Deux solos qui se croisent avant de fusionner. Le rythme est lancé par son histoire à elle. Par ses divagations entre art, fête, rock et théâtre, par l’itinéraire d’une famille de ville en ville. Par ses errances géographiques, ses recherches physiques, philosophiques, hédonistes… Lui est une présence d’abord lointaine, tout à ses détours et ses étranges pérégrinations du dehors, avant que les deux corps n’exultent dans une danse commune.

Car, bien sûr, le texte raconte aussi la vie de la compagnie, du couple, évoque la pratique des spectacles dans l’espace public, l’idiotie, la divagation, la liberté de mouvement, l’éphémère. Bien sûr, l’irrésistible exercice d’acteur en mouvement de Pierre Pilatte est toujours aussi spectaculaire. Et bien sûr, dans cet imaginaire reconstruit par la poésie et le burlesque, c’est un peu de nous toutes et tous qui est donné en partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-04T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-05T20:00:00.000+02:00

https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/nouvelles-de-noone-two-bodies/

Rendez-vous place Sainte-Anne, au niveau de l’agence STAR Place Sainte-Anne, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine